Бакинская городская трасса за десять лет стала одной из самых узнаваемых и непредсказуемых площадок «Формулы-1». Здесь длинные скоростные отрезки соседствуют с узкими поворотами у средневековых стен Ичеришехера.

Как сообщает британское издание T-VINE, в конце сентября Баку вновь примет сильнейших пилотов мира в рамках Гран-при Азербайджана.

В 2026 году исполняется десять лет с момента первого появления «Формулы-1» в столице Азербайджана. В 2016 году Баку впервые принял Гран-при Европы, а уже с 2017 года этап проходит как Гран-при Азербайджана.

Протяженность Бакинской городской трассы составляет около 6 километров. Маршрут проходит через центральную часть города, рядом с Ичеришехером и вдоль Каспийского побережья.

Одним из самых известных участков считается узкий отрезок возле средневековых крепостных стен. После него пилоты выходят на 2,2-километровую прямую — один из самых длинных в календаре «Формулы-1» участков, где болиды проходят на полном газу.

По оценке T-VINE, сочетание высокой скорости, сложных поворотов и близко расположенных отбойников сделало бакинскую трассу площадкой для драматичных и непредсказуемых гонок.

В 2026 году Гран-при пройдет по необычному расписанию. Основная гонка состоится в субботу, 26 сентября, а не в традиционное воскресенье. Расписание перенесено в связи с Днем памяти, который отмечается в Азербайджане 27 сентября.

На этап в Баку в качестве лидера личного зачета прибудет пилот Mercedes Кими Антонелли. 20-летний гонщик в нынешнем сезоне одержал восемь побед и набрал 292 очка.

Его напарник по Mercedes Джордж Расселл отстает на 81 очко.

В Баку также выступит действующий победитель Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен. В прошлом году нидерландский пилот стартовал с поул-позиции и лидировал на протяжении всей гонки.