Компания BakıKart поддержал 20 студентов Карабахского университета, показавшим самые высокие результаты в ходе вступительного экзамена.

Как сообщили Minval в компании, в рамках специальной встречи студентам были вручены подарочные карты CityCard Ханкенди, каждая из которых рассчитана на 100 поездок в общественном транспорте.

Карты студентам передала специалист по связям с общественностью BakıKart Айнур Керимли.

В ходе встречи проректор Карабахского университета Рустам Искендерли рассказал о деятельности вуза, созданных для студентов возможностях и образовательной среде.

Участники также обсудили вопросы поддержки студентов, поощрения их академических достижений и доступности общественного транспорта в повседневной жизни.

Отмечается, что предоставленные карты предназначены для использования в общественном транспорте города Ханкенди и рассчитаны на 100 поездок каждая.