Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за вклад в установление мира на Южном Кавказе. Об этом Пашинян заявил на церемонии вручения ему Гессенской премии мира.

«Хочу также выразить признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в равной степени заслуживает этой премии», — заявил Пашинян.

Он также поблагодарил народы Армении и Азербайджана за поддержку мирного процесса, отметив, что, несмотря на последствия конфликта, они понимают необходимость изменить настоящее и будущее.

По словам Пашиняна, основой для установления мира стала совместная декларация, принятая им и Ильхамом Алиевым на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года и подписанная в присутствии президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Армении также напомнил, что в 2024 году страны подписали и ратифицировали регламент совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации государственной границы. Документ закрепил Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основополагающего принципа процесса.

«Это означает, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга в соответствии с территориями двух советских республик», — сказал Пашинян.

Он добавил, что этот принцип также закреплен в соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, которое министры иностранных дел двух стран парафировали во время Вашингтонского саммита.

Пашинян назвал парафирование соглашения и принятие совместной декларации историческим прорывом в отношениях Армении и Азербайджана.