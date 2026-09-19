Служба безопасности Украины создала новый беспилотник-перехватчик для противодействия реактивным «Шахедам» и уже успешно применила его в боевых условиях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы СБУ Александра Поклада.

По словам Зеленского, военная контрразведка СБУ получила первый результат в борьбе с реактивными ударными беспилотниками.

«Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом двигаемся, чтобы дать Украине больше защиты», — заявил украинский президент.

Зеленский также поблагодарил разработчиков и производителей, работающих над увеличением производства подобных средств.

Ранее президент Украины сообщал, что две украинские компании провели боевые испытания новых дронов-перехватчиков, в ходе которых был сбит российский реактивный «Шахед».

Новые системы предназначены для перехвата беспилотников, способных развивать более высокую скорость по сравнению с традиционными моделями «Шахедов».