Президент России Владимир Путин заявил, некоторые европейские лидеры открыто говорят о подготовке к войне с Россией.

«На мой взгляд, они пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике. Но не очень получается, не помогает».

При этом он подчеркнул что Москва не имеет «никаких агрессивных намерений в отношении Европы».

«Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать, по-другому не будет», — заявил Путин.

Он также отметил, что ядерная триада остается гарантией суверенитета России.