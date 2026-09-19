При приеме на работу в отдаленные сельские школы Азербайджана предпочтение отдается учителям, проживающим в регионе, где открыта вакансия.

Об этом заявил директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров, отвечая на вопросы СМИ в эфире Общественного телевидения.

По его словам, такой подход позволяет более стабильно закрывать вакансии в сельских школах и снижает количество случаев, когда принятые учителя впоследствии отказываются от работы.

«Если предоставить эти вакансии всем кандидатам, в некоторых случаях на них претендуют жители городских районов. Они назначаются в сельские школы, но впоследствии могут отказаться от предложенной должности», — отметил Багиров.

Он подчеркнул, что приоритет для местных педагогов позволяет более устойчиво обеспечивать школы кадрами.

По словам Багирова, за последние два года также были приняты дополнительные меры для привлечения учителей в отдаленные села. Для педагогов, назначенных в такие школы, предусмотрены дополнительные надбавки и компенсации, а также единовременная выплата в размере двух первоначальных должностных окладов.

Багиров также сообщил, что для решения проблемы нехватки кадров в отдельных сельских школах рассматривается расширение гибридной модели обучения и оптимизация учебной нагрузки педагогов.