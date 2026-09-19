«Контракт века», подписанный в 1994 году, стал одной из ключевых основ стратегического энергетического партнерства Азербайджана и Турции, которое сегодня выходит далеко за рамки нефти и газа. Об этом в интервью Anadolu заявил председатель Global Resources Partnership, президент London Energy Club и бывший турецкий дипломат Мехмет Огютчю.

По его словам, энергетическое сотрудничество превратило политическую и историческую близость двух стран в долгосрочную экономическую взаимозависимость. Реализованные за последние десятилетия трубопроводные проекты связали Азербайджан с Турцией, Средиземноморьем и европейскими рынками.

Огютчю отметил особую роль нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), который с момента ввода в эксплуатацию в 2006 году стал одним из основных маршрутов экспорта азербайджанской нефти на мировые рынки.

По оценке эксперта, значение БТД может возрастать на фоне стремления Казахстана диверсифицировать экспорт нефти. Казахстанская нефть уже транспортируется через Каспийское море в Баку и далее может поступать в БТД. При этом Огютчю отметил, что в обозримом будущем этот маршрут не сможет полностью заменить систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Отдельно эксперт выделил Южный газовый коридор, включающий Южнокавказский газопровод, TANAP и TAP. По его словам, этот проект вывел энергетическое сотрудничество Азербайджана и Турции на новый уровень и обеспечил Азербайджану устойчивое присутствие на европейском газовом рынке.

Огютчю также отметил расширение географии поставок азербайджанского газа. По его словам, в январе 2026 года поставки начались в Германию и Австрию, а азербайджанский газ также поступает через Турцию в Сирию.

Еще одним направлением сотрудничества он назвал газопровод Игдыр — Нахчыван, открытый в марте 2025 года. Его максимальная пропускная способность составляет 730 млн кубометров газа в год.

При этом, считает эксперт, следующим этапом энергетического партнерства может стать развитие электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

«Потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана, особенно ветровая энергия Каспийского моря, может быть соединен через Грузию и Турцию с Болгарией и Юго-Восточной Европой», — заявил Огютчю.

Он также подчеркнул растущую роль SOCAR в Турции. По его данным, совокупный объем инвестиций компании в стране составляет около $19 млрд, а сама SOCAR превратилась из традиционной нефтегазовой компании в интегрированную энергетическую и промышленную группу.

По оценке Огютчю, партнерство Азербайджана и Турции постепенно трансформируется из системы транспортировки углеводородов в более широкую энергетическую архитектуру, включающую добычу, переработку, транспортировку, торговлю, инвестиции и зеленую энергетику.

Эксперт выделил пять основных направлений дальнейшего сотрудничества: расширение каспийского направления БТД, увеличение мощностей TANAP и TAP при наличии дополнительных объемов газа, создание коридора зеленой электроэнергии, развитие энергетических центров Турции и совместное планирование энергетической безопасности.

«Трубопроводы — это не просто стальные трубы, по которым транспортируются нефть или газ. Они переносят доверие, стратегическое влияние, инвестиции и политическую приверженность», — заявил Огютчю.

По его мнению, начавшийся в 1994 году как соглашение о разделе продукции энергетический проект со временем превратился в масштабную систему связей между Каспийским морем, Турцией, Европой и Ближним Востоком.