Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы безопасности судоходства.

По словам Вадефуля, особое внимание было уделено дальнейшим шагам по улучшению ситуации в районе Ормузского пролива и пролива Баб-эль-Мандеб.

«Обеспечение свободного и безопасного судоходства имеет важное значение для мировой торговли и региональной стабильности», — написал глава немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Вадефуль также отметил активную роль Омана в урегулировании сложившейся ситуации.