Производство ковров и ковровых изделий в Азербайджане резко выросло. За январь–август предприятия страны выпустили 105,7 тыс. кв. м продукции — в 48 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.

Особенно заметный рост зафиксирован в августе. За месяц было произведено 27,7 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий, что в 91 раз превышает показатель августа 2025 года.

При этом к 1 сентября на складах промышленных предприятий оставалось 5,3 тыс. кв. м готовой продукции.

Для сравнения, по итогам всего 2025 года в Азербайджане было произведено 3,6 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий. Это лишь на 6% больше показателя 2024 года.

Рост производства сопровождается расширением текстильного производства в регионах. В частности, ранее сообщалось, что предприятие в Ходжалы экспортирует около четверти выпускаемой текстильной продукции — преимущественно в Грузию и Молдову. Около 75% продукции реализуется на внутреннем рынке.

На предприятии работают 105 человек. В дальнейшем планируется увеличить штат до 200 сотрудников и запустить производство одежды.