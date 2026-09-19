Турецкая оборонная компания ASELSAN ввела в эксплуатацию новую дистанционно управляемую морскую оружейную систему SMASH 300. Комплекс предназначен для борьбы с надводными угрозами, а также мини- и микро-БПЛА.

Как сообщает Anadolu, новая система стала развитием семейства SMASH, которое ASELSAN выпускает с 2006 года. Компания осуществила более 560 поставок систем этого типа в 18 стран и занимает около 10% мирового рынка в данном сегменте.

SMASH 300 получила ряд новых возможностей благодаря интеграции технологий искусственного интеллекта и интеллектуальных боеприпасов ATOM.

Система способна одновременно обнаруживать и сопровождать несколько целей, классифицировать объекты и адаптироваться к целям различного размера. Также были усовершенствованы средства обнаружения и наблюдения, включая тепловизионную и телевизионную камеры, а также лазерный дальномер.

Одним из ключевых нововведений стала возможность применения боеприпасов ATOM, что расширяет возможности системы по борьбе с беспилотниками.

Возможности SMASH 300 были продемонстрированы во время огневых испытаний в Карапынаре провинции Конья. Предварительный прототип системы успешно отработал по одиночным и групповым воздушным целям, включая наземные и миниатюрные дроны.

По данным ASELSAN, в новой версии также увеличена емкость боекомплекта по сравнению с предыдущими системами семейства SMASH.

Компания рассчитывает повысить с помощью SMASH 300 оборонительные возможности морских платформ, в первую очередь кораблей ВМС и подразделений береговой охраны Турции.