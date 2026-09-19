Проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» понемногу превращается из политических договорённостей в реальные дела. Эта дорога обеспечит надежное транспортное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.

Сейчас процесс уже перешел на уровень конкретной юридической и организационной работы. Судя по последним событиям, Ереван и Вашингтон уже активно разрабатывают конкретные механизмы для запуска этого проекта.

Однако внутри самой Армении проект TRIPP остается не просто экономической задачей, а крайне чувствительной политической темой. Ведь на кону стоит вопрос о том, как именно будет организовано долгосрочное управление крупной инфраструктурой на юге страны.

Так, 17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл специальное совещание, посвящённое ходу реализации TRIPP. На встрече обсуждались уже не общие политические принципы открытия коммуникаций, а юридический и договорный пакет будущей TRIPP Development Company (TDC). В частности, участникам совещания представили ход подготовки проекта устава компании и соглашения между её акционерами.

Армянское правительство сообщило, что обсуждения реализации проекта в таком формате будут продолжены. Это означает, что TRIPP постепенно приобретает конкретную корпоративную конструкцию. Согласно рамочному соглашению Армении и США, предполагается создание совместной компании. Американской стороне через структуру, принадлежащую U.S. International Development Finance Corporation, предполагается передать 74% компании, Армении — 26%. Компания должна получить первоначальные права на развитие соответствующей инфраструктуры сроком на 49 лет. После завершения этого периода стороны смогут договориться о продлении ещё на 50 лет, причем в таком случае доля Армении должна увеличиться до 49%. Таким образом, речь идёт уже не о временной транспортной договорённости, а о потенциально долгосрочной инфраструктурной конструкции.

Ещё одно важное событие произошло непосредственно перед совещанием у Пашиняна. 16 сентября был опубликован текст решения Конституционного суда Армении относительно рамочного соглашения с США по TRIPP. Суд установил, что предусмотренные соглашением обязательства Армении соответствуют Конституции страны. Следующим этапом должна стать ратификация соглашения Национальным собранием Армении.

Очевидно, что предполагаемое получение американской стороной 74% TDC не означает передачи США территории на юге Армении. В опубликованном соглашении отдельно зафиксировано, что Армения сохраняет полный суверенитет, территориальную целостность и юрисдикцию над всеми зонами реализации TRIPP, находящимися на армянской территории. Ереван сохраняет полномочия в сфере управления государственной границей, пограничного контроля и таможенного администрирования. Армянские власти также должны сохранять физическое присутствие на пунктах пограничного контроля.

Однако, одновременно с этим конструкция проекта предусматривает весьма значительные экономические полномочия TDC. После определения конкретных зон реализации TRIPP Армения должна предоставить компании на первоначальный 49-летний период исключительные права землепользования и развития соответствующих участков, необходимые разрешения и другие согласованные права для строительства, эксплуатации и обслуживания проектов. TDC, в свою очередь, сможет создавать специальные проектные компании и привлекать концессионеров, операторов, подрядчиков и инженерные компании.

Получается достаточно необычная модель, когда политический и погранично-таможенный суверенитет остаётся за Арменией, тогда как развитие инфраструктурных объектов предполагается осуществлять через армяно-американскую корпоративную структуру с американским контрольным пакетом.

Распространённое представление о TRIPP исключительно как о железнодорожной линии между Азербайджаном и Нахчываном заметно упрощает масштаб проекта. Его основой действительно должно стать беспрепятственное мультимодальное транспортное сообщение через территорию Армении, соединяющее основную территорию Азербайджана с Нахчываном. Но, по оценкам экспертов, экономическая логика проекта значительно шире. TRIPP потенциально способен стать частью Транскаспийского транспортного направления и инфраструктурным мостом между Центральной Азией, Каспийским регионом, Южным Кавказом и далее Турцией и европейскими рынками. Именно поэтому проект рассматривается не только как элемент армяно-азербайджанского урегулирования, но и как часть более крупной региональной транспортной архитектуры.

Очевидно, что для Армении это принципиально важно. Ереван стремится представить TRIPP не как отдельный «коридор» для Азербайджана, а как часть собственной концепции «Перекрёсток мира», предполагающей разблокирование региональных коммуникаций при сохранении государственного суверенитета над проходящими через страну маршрутами.

17 сентября Пашинян вновь заявил, что рассматривает TRIPP именно в контексте «Перекрёстка мира» и как инструмент регионального мира.

Главная интрига TRIPP поэтому заключается даже не в том, будет ли восстановлено сообщение между Азербайджаном и Нахчываном. Вопрос значительно шире. На Южном Кавказе начинает формироваться новая система транспортных маршрутов.

Уже существует направление Центральная Азия-Каспий-Азербайджан-Грузия-Турция и Чёрное море. Потенциальное армянское направление добавляет к этой системе ещё одну ветвь Азербайджан-Армения-НАР-Турция. Это необязательно означает автоматическое вытеснение грузинского маршрута. Напротив, результатом может стать формирование нескольких взаимодополняющих и одновременно конкурирующих направлений через Южный Кавказ.

В таком случае Азербайджан ещё больше укрепит положение центрального узла между Каспием и Южным Кавказом. Армения впервые за десятилетия сможет претендовать на полноценное включение в региональные транзитные потоки. Турция получит дополнительное сухопутное направление к Каспию. А Грузия столкнётся с необходимостью удерживать конкурентоспособность своего уже действующего транспортного коридора.

TRIPP постепенно превращается из элемента армяно-азербайджанского мирного процесса в проект, способный повлиять на транспортную и геоэкономическую конфигурацию всего Южного Кавказа.

Но сентябрьские события одновременно показывают важную вещь, что между политическим решением открыть маршрут и появлением реально функционирующего международного коридора лежит ещё значительный путь. Армении и США предстоит окончательно сформировать TDC, определить механизмы управления компанией и конкретные зоны реализации проекта, пройти парламентскую ратификацию и перейти от юридической конструкции к проектированию и строительству. Поэтому именно ближайший этап будет наиболее показательным. Он должен дать ответ на главный вопрос, а именно останется ли TRIPP прежде всего крупным геополитическим соглашением или действительно начнёт превращаться в работающую транспортную артерию, меняющую экономическую карту Южного Кавказа.