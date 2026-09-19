Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку перейдет на усиленный режим работы в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока и интенсивности рейсов во время Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Как сообщает Minval со ссылкой на заявление аэропорта, усиленный режим будет действовать с 19 по 27 сентября.

В этот период работа соответствующих структурных подразделений будет усилена для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров и оперативного проведения всех процедур.

Основная гоночная программа Гран-при Азербайджана пройдет в Баку 24–26 сентября. В аэропорту предупредили, что в дни проведения этапа в столице ожидается увеличение транспортного потока и возможны ограничения движения.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку в аэропорт и закладывать дополнительное время на дорогу, регистрацию, сдачу багажа и прохождение контроля.

В аэропорту также советуют заранее проверять статус рейса и терминал вылета, а при наличии такой возможности пользоваться онлайн-регистрацией, self check-in и услугой самостоятельной сдачи багажа.

В качестве альтернативы личному автомобилю пассажирам рекомендуют воспользоваться Aeroexpress, который связывает аэропорт со станцией метро «28 Мая».

Водителям напоминают пользоваться только предусмотренными парковочными зонами. Первые 15 минут парковки предоставляются бесплатно. Оплатить парковку онлайн можно через платформы Tezödə, AzParking и Birbank.

Пассажирам, которым требуется специальная помощь, рекомендуется обратиться к авиакомпании минимум за 48 часов до вылета, чтобы необходимые услуги были организованы заранее.