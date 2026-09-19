Азербайджан находится в тесном контакте с этническими азербайджанцами, проживающими в Афганистане, и реализует проекты по изучению ими родного языка. Об этом заявил посол Азербайджана в Кабуле Ильхам Мамедов.

«Президент Ильхам Алиев неоднократно подчёркивал важность сохранения, защиты и развития азербайджанского языка как одного из главных символов национальной идентичности и государственности. Посольство находится в плотном контакте с выходцами из Азербайджана, особое внимание уделяется возрождению азербайджанского языка», — подчеркнул глава азербайджанской дипмиссии в интервью телеканалу CBC.

По словам дипломата, в настоящий момент в Афганистане проживают до двух миллионов человек, которые являются выходцами из Азербайджана.