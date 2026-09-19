Число погибших в секторе Газа с начала войны достигло 73 910 человек, еще 174 914 человек получили ранения. Такие данные приводит Минздрав Газы, сообщает Al Jazeera.

По данным ведомства, несмотря на объявленное в октябре 2025 года прекращение огня, израильские удары по анклаву продолжаются. С момента объявления перемирия, по данным Al Jazeera, погибли не менее 1 381 человека.

При этом тысячи погибших, как предполагается, остаются под завалами разрушенных зданий, поэтому окончательное число жертв может быть значительно выше.

Ранее исследователи заявляли, что после учета всех погибших общее число жертв может превысить 100 тысяч. В Al Jazeera также отмечают, что независимые исследования указывают на возможный недоучет погибших в официальной статистике.

Война в секторе Газа началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей военной операции Израиля в анклаве.