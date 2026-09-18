Президент РФ Владимир Путин заявил американским переговорщикам, что российская армия сможет захватить весь Донбасс в течение нескольких месяцев, сообщает The New York Times.

Во время встречи в Кремле 5 сентября Путин также говорил о готовности России наносить удары по украинской энергетике.

Джаред Кушнер усомнился в прогнозе российского президента: «При всем уважении, вы говорили нам то же год назад. Какие шансы, что мы вернемся сюда через год, и вы снова скажете то же? Может, не будем терять год?»

После переговоров в Москве Кушнер и Стив Уиткофф отправились в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.