Западные страны пытаются сорвать голосование на выборах в России, однако Москва была готова к подобным действиям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Вестей», передают российские СМИ.

По словам Захаровой, российские выборы стали частью того, что она назвала «гибридной войной» со стороны западных стран и НАТО.

«Пытаются его сорвать, пытаясь не допустить нормального волеизъявления наших граждан», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также утверждает, что российские власти не рассчитывают на соблюдение западными государствами заявленных ими принципов защиты прав и свобод.

При этом она призвала граждан России приходить на избирательные участки и голосовать, заявив, что российские дипломаты готовы обеспечить работу участков за рубежом.

Голосование на выборах в России проходит с 18 по 20 сентября.