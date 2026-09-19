История редко заканчивается в тот момент, когда смолкают орудия. Настоящий финал наступает, когда новая политическая реальность перестаёт быть предметом спора и превращается в устойчивый порядок. Для Азербайджана таким рубежом стало 20 сентября 2023 года: суверенитет страны перестал быть юридическим принципом, зафиксированным на картах и в документах, и стал фактом политической действительности.

Этому дню предшествовало событие, которое сделало дальнейшее развязкой, а не выбором.

В 3:45 утра 19 сентября на 58-м километре строящейся автодороги Физули — Ахмедбейли — Шуша произошёл взрыв противотанковой мины: на ней подорвался грузовик с сотрудниками Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, водитель и пассажир погибли на месте. К месту происшествия выехали сотрудники полиции — и почти сразу прогремел второй взрыв, унёсший жизни ещё четырёх человек.

Показательная деталь: этот участок дороги ранее неоднократно проверяли на мины и неразорвавшиеся боеприпасы, а значит, устройства заложила диверсионная группа уже позже. Это был не очередной инцидент, а открытый акт террора против Азербайджана — и оставить его без ответа государство не могло.

В тот же день, 19 сентября, Азербайджан начал локальные антитеррористические мероприятия, которые завершились уже на следующие сутки.

20 сентября 2023 года государственный суверенитет был окончательно восстановлен на всей территории страны, а сепаратистский режим, существовавший в Карабахе, объявил о роспуке (капитулировал). Год спустя президент Ильхам Алиев своим распоряжением учредил эту дату Днём государственного суверенитета.

Значение этой даты не сводится к военным событиям сентября 2023 года. 20 сентября завершился продолжавшийся более трёх десятилетий карабахский конфликт — и вместе с ним исчезла сама политическая конструкция, вокруг которой годами строились переговоры, посреднические инициативы и дипломатия, так и не приведшие к результату.

Ещё в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции — 822, 853, 874 и 884, — в которых подтверждались суверенитет и территориальная целостность государств региона, осуждался захват азербайджанских районов и содержались требования вывода оккупационных сил. Но существование резолюций и международно признанных границ само по себе ничего не меняло на земле.

Президент Алиев не раз указывал: Азербайджан восстановил территориальную целостность своими силами, поскольку международные механизмы применялись выборочно — будь они действенными, событий последних лет можно было бы избежать.

Десятилетия прошли под знаком переговорного процесса, в котором главная роль отводилась Минской группе ОБСЕ. Встречи сменяли друг друга, появлялись новые формулы урегулирования — окончательного решения так и не нашлось. Отчасти потому, что все три страны-сопредседателя симпатизировали Армении, фактически уравнивая страну-оккупанта и страну, подвергшуюся оккупации.

Этот разрыв между международно признанным суверенитетом Азербайджана и реальным положением дел на протяжении десятилетий и определял карабахскую повестку.

Война 2020 года изменила ситуацию радикально: Азербайджан вернул контроль над значительной частью оккупированных территорий, и конфликт перешёл в новую фазу. Но даже после завершения 44-дневной войны на части территории страны оставались незаконные вооружённые формирования и непризнанные структуры управления.

Точку в этом вопросе поставили 20 сентября 2023 года: после локальных антитеррористических мероприятий вооружённые формирования согласились на разоружение, а сепаратистские институты Карабаха прекратили существование.

Годами главным вопросом оставалось, как вообще может закончиться карабахский конфликт: обсуждались промежуточные статусы, поэтапные решения, международные гарантии, миротворческие механизмы. 20 сентября 2023 года этот вопрос отпал сам собой.

Путь к этой победе был долгим и потребовал не только военной силы, но и политической выдержки. При Ильхаме Алиеве страна последовательно укрепляла армию, проводила реформы и наращивала тот потенциал, который в итоге обеспечил победу в 44-дневной войне. Не менее важной оказалась твёрдость за столом переговоров: Баку не соглашался ни на решения, ограничивающие суверенные права, ни на формулы, способные законсервировать сепаратизм под видом компромисса.

После войны начался новый этап — тонкое сочетание дипломатии, военного давления и политических решений, которое в итоге привело к полному восстановлению суверенитета в международно признанных границах Азербайджана. На территории страны не осталось ни «серых зон», ни параллельных центров власти — действуют только законы и институты Азербайджанской Республики. Алиев не раз подчёркивал, что подобная безоговорочная победа не имеет аналогов в современной истории после Второй мировой войны.

27 сентября 2020 года стало началом военного этапа, радикально изменившего положение на земле. 20 сентября 2023 года стало его политической и исторической точкой — днём полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана.