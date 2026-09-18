МИД Азербайджана решительно осудил и отверг попытку официального представителя Министерства Европы и иностранных дел Франции в заявлении от 17 сентября обосновать предупреждение о поездках в Азербайджан утверждениями о «риске произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства».

«Представление судебных процессов по отдельным уголовным делам, проводимых в соответствии с законодательством Азербайджана, исходя из политических соображений, а также попытки вмешательства в судебную систему Азербайджана неприемлемы», — заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Франция, выдвигая подобные обвинения в адрес Азербайджана, игнорирует проблемы в собственной правоохранительной и пенитенциарной системах.

«Кроме того, всем известны нарушения Францией норм международного права, проявления расизма и дискриминации, а также ограничения прав человека», — говорится в заявлении.

МИД призвал французскую сторону отказаться от необоснованных и предвзятых обвинений в адрес Азербайджана, уважать суверенитет и внутренние дела страны и прекратить подходы, наносящие ущерб двусторонним отношениям.