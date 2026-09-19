Недавние визиты главы турецкой разведки Ибрагима Калына в Пакистан и Афганистан, а также его встречи с представителями разведывательных служб обеих стран были направлены на снижение напряженности между сторонами, создание общего канала взаимодействия и устранение существующих противоречий. Об этом сообщает портал «Голос Турции».

По данным издания, турецкая разведка также ведет активные переговоры с руководством хуситов, выступая посредником от имени Саудовской Аравии. Цель этих усилий – достижение договоренности о ненападении, которая позволила бы Эр-Рияду выйти из затяжного конфликта с хуситами и сосредоточить усилия на обеспечении безопасности собственных границ.