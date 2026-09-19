Вы только не смейтесь, но в Париже отчего-то решили, что дипломатия с Азербайджаном должна окончательно превратиться в жанр политического морализаторства. Министерство Европы и иностранных дел Франции рекомендует своим гражданам без крайней необходимости не посещать Азербайджан, объясняя это риском «произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства».

Естественно, что официальный Баку ответил достаточно жестко: попытки политизировать отдельные уголовные процессы и вмешиваться в судебную систему Азербайджана неприемлемы. Да, само по себе право любого государства давать рекомендации собственным гражданам никто не оспаривает. Вопрос совершенно в другом: почему именно в отношении Азербайджана обычная консульская рекомендация превращается в политический инструмент, сопровождаемый утверждениями о якобы существующем системном риске произвольных задержаний и несправедливых судов?

В Баку подобный подход вполне закономерно воспринимают как очередной политизированный выпад. И если уж французские чиновники решили публично оценивать азербайджанскую правовую систему, им придется вспомнить не только то, что им удобно видеть в Баку, но и то, что происходило непосредственно во Франции. Начнем хотя бы с дипломатической неприкосновенности.

Ровно четыре года назад, 18 сентября 2022 года, посольство Азербайджана в Париже подверглось нападению со стороны радикальной армянской группы. Тогда несколько участников акции попытались силой проникнуть в административное здание посольства, используя различные предметы для нанесения повреждений. Генеральная прокуратура Азербайджана квалифицировала произошедшее как нападение на международно защищаемый объект и зафиксировала материальный ущерб.

А ведь это был далеко не единственный подобный эпизод. 1 октября того же года радикалы вновь атаковали здание азербайджанского посольства. Тогда на фасад была брошена красная краска и нанесены оскорбительные надписи. МИД Азербайджана тогда заявил французскому послу, что повторяющиеся атаки свидетельствуют о недостаточности мер по обеспечению безопасности дипломатического представительства.

При этом Азербайджан не стал после этих событий рекомендовать своим гражданам воздержаться от поездок во Францию. А ведь в данном случае речь шла о физической атаке на дипломатическое представительство Азербайджана непосредственно на французской территории. Более того, французская проблема для Азербайджана этим далеко не исчерпывается.

В феврале 2013 года в самом здании французского парламента были избиты председатель «Азербайджанского дома Парижа» Мирвари Фаталиева и азербайджанский студент Вусал Гусейнов. Нападение совершили представители армянской диаспоры. Да, французские жандармерия, МИД и Национальное собрание тогда отреагировали на произошедшее и осудили акт агрессии. Но МИД Азербайджана и тогда не стал рекомендовать своим гражданам не посещать Францию.

При этом есть и более давняя страница французской истории, которую сегодня некоторые парижские чиновники предпочитают не перелистывать. В 1970–1980-е годы армянские террористические организации совершили во Франции целую серию нападений на турецких дипломатов и объекты, связанные с Турцией. В 1975 году в Париже был убит посол Турции Исмаил Эрез и его водитель Талип Йенер, в 1980 году было совершено нападение на турецкое консульство в Лионе, а в 1981 году боевики захватили турецкое консульство в Париже. В 1983 году взрыв в аэропорту Орли, совершенный ASALA, у стойки Turkish Airlines унес жизни восьми человек и ранил десятки людей.

Анкара после этого не объявила Францию территорией, куда туркам следует ездить только в случае крайней необходимости. Баку также не стал превращать исторические преступления армянских террористических групп во Франции в основание для кампании против всей французской страны. Но сегодня Париж предлагает совершенно другую логику: отдельные уголовные процессы в Азербайджане становятся основанием для публичных предупреждений французским гражданам.

Кроме того, мы же можем напомнить официальному Парижу и то, сколь часто французские политики разного пошиба нарушали законы Азербайджана, посещали временно оккупированные территории нашей страны. Среди них была Валери Пекресс — в то время глава региона Иль-де-Франс и кандидат на пост президента Франции. МИД Азербайджана в декабре 2021 года официально заявил, что ее визит в Ханкенди нарушил законодательство Азербайджана, после чего ее имя и имена сопровождавших ее французских политиков были включены в список нежелательных для въезда в страну. Но, опять же, МИД Азербайджана не выступил с заявлением о нежелательности посещения Франции нашими гражданами.

Также напомним, что 25 ноября 2020 года Сенат Франции принял резолюцию, призывавшую французское правительство признать никем не признанную «республику нагорный карабах». За документ проголосовали 305 сенаторов при одном голосе против. Впоследствии французский Сенат вновь ссылался на эту резолюцию как на часть своей официальной позиции по карабахскому вопросу. Азербайджан после всего этого не начал объяснять своим гражданам, что Франция якобы представляет собой страну, куда ездить опасно исключительно по политическим причинам. Наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, сделав эту резолюцию Сената Франции клочком ненужной бумаги.

При этом Азербайджан вкладывался в гуманитарные и культурные связи с Францией. И здесь французским чиновникам, составляющим рекомендации для своих граждан, тоже не мешало бы освежить память. Фонд Гейдара Алиева участвовал в реставрации французского культурного наследия. В официальном докладе Национального собрания Франции прямо перечислены проекты: реставрация двух скульптур в парке Версальского дворца — «Амазонки» и вазы с ручками в форме голов фавнов, пяти витражей Страсбургского собора, а также около двадцати небольших сельских церквей в Нижней Нормандии.

Французский парламент также отмечал участие Фонда Гейдара Алиева в финансировании создания отдела исламского искусства в Лувре. Все это зафиксировано в официальных французских документах. И данные факты выставляют Министерство Европы и иностранных дел Франции в поистине нелепом свете. Тем более что в Азербайджане продолжает работать Французский лицей Баку, созданный при поддержке двух государств.

В нашей стране действует также французско-азербайджанский университет (UFAZ), а французские компании продолжают работать в азербайджанской экономике. О тесных связях в сфере образования и бизнеса неоднократно говорили как азербайджанские, так и французские официальные лица. Получается любопытная картина. Министерство Европы и иностранных дел Франции рекомендует своим гражданам без крайней необходимости не посещать Азербайджан, тогда как французские образовательные учреждения, университетские структуры и компании продолжают нормально взаимодействовать с нашей страной. Пардон, но иного слова, кроме «идиотизм», для максимально точной оценки такой ситуации мне на ум не приходит.