В поселке Бильгях Сабунчинского района Баку поступило сообщение о возможном утоплении двух человек в море.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, информация поступила на горячую линию «112».

По предварительным данным, двое человек могли утонуть на запрещенном для купания участке побережья.

К месту происшествия направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время в предполагаемых местах исчезновения людей проводятся поисково-спасательные работы.