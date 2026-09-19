Президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по использованию беспилотного пассажирского общественного транспорта в четырех регионах страны.

Согласно перечню поручений по итогам заседания президиума Госсовета, пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Сахалинской области.

К участию в эксперименте планируется привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, которые будут работать операторами беспилотных транспортных средств.

Правительство России должно представить доклад о реализации пилотного проекта до 15 января 2027 года.

Беспилотный транспорт уже тестируется в Москве. В январе Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили испытания первого беспилотного поезда метро. Испытательные поездки без пассажиров запланированы на 2026 год, а перевозки пассажиров — на 2027 год.