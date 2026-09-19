В Сумгайыте 67-летний мужчина получил ножевое ранение. В совершении преступления подозревают его 61-летнюю супругу.

Инцидент произошёл на территории садового массива Джорат, передает Report.

По данным издания, женщина подозревается в том, что нанесла ножевое ранение своему мужу — 67-летнему Низамеддину Гасымову, 1959 года рождения. Вскоре пострадавший был доставлен в больницу. К настоящему времени сотрудники полиции уже задержали 61-летнюю Рамилу Гасымову.

С учётом состояния здоровья женщину поместили в специализированное медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.