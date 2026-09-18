Нарушение интересов российских экономических операторов в Армении не останется без должной реакции со стороны Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, комментируя ситуацию вокруг российских компаний в республике.

По словам дипломата, армянские власти ранее заверяли, что российским инвестициям в стране ничего не угрожает, однако эти заявления «не во всем совпадают с реальностью».

Отдельно Галузин высказался о концессии «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), дочернего предприятия РЖД. Он отметил, что Москва «со всей серьезностью» воспринимает заявления Еревана о необходимости продажи концессии третьей стране.

«Утверждается, что российское присутствие якобы лишает Армению конкурентных преимуществ из-за угрозы западных санкций. В реальности же всё наоборот — российская компания многие годы инвестирует все доходы в поддержку, обновление и развитие армянской железнодорожной инфраструктуры», — заявил Галузин.

Замглавы МИД РФ также прокомментировал продолжающуюся национализацию «Электрических сетей Армении», принадлежащих Самвелу Карапетяну.

По его словам, армянские власти объясняют свои действия «борьбой с коррупцией», возвращением в государственную казну незаконно нажитых средств и стремлением повысить эффективность компании.

«Их правдивость тем не менее весьма сомнительна», — сказал Галузин.

Дипломат считает, что происходящее «больше походит на политически мотивированную расправу над одним из конкурентов на внутренней арене».

Он также отметил, что до появления Карапетяна в политической жизни Армении «к работе компании не было никаких претензий».