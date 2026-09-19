Интерпол использовал искусственный интеллект в рамках антитеррористической операции, что позволило установить личности 126 террористов. Об этом сообщает организация.

«Искусственный интеллект использовался для выявления подозреваемых в терроризме в ходе уникальной операции по борьбе с террористическими сетями в цифровом пространстве. На данный момент удалось идентифицировать 126 иностранных боевиков», — говорится в заявлении.

Операция Shams II, координируемая Интерполом, проходила с 1 по 5 июня и объединила специалистов из 11 стран.

Эксперты проанализировали более 108 тысяч изображений преступников. Для автоматизации процессов были задействованы специально разработанные ИИ-агенты и скрипты, что позволило удалить дубликаты и улучшить качество изображений. В результате объем данных был уменьшен до 6,3 тысячи уникальных высококачественных изображений, готовых к интеграции в систему распознавания лиц Интерпола.