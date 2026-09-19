Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Анкаре.

Плющенко, представляющий Азербайджан, по сумме короткой и произвольной программ набрал 171,65 балла. Победителем стал японец Дайя Эбихара (216,66 балла). Второе место занял украинец Егор Курцев (201,95), третье — Хабин Чой (194,89) из Республики Корея.

Александру Плющенко 13 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии «Ангелы Плющенко».

В мае Федерация фигурного катания на коньках России утвердила переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана. На его счету есть выступления в турнирах, в некоторых он становился победителем. В марте 2025 года Плющенко-младший занял 18-е место на мемориале Станислава Жука.