Американский банк JPMorgan Chase впервые с начала конфликта с Ираном отказался от базового сценария по динамике цен на нефть. Аналитики банка объясняют это неопределенностью относительно дальнейших действий политиков и возможного завершения конфликта.

Об этом говорится в аналитической записке JPMorgan, с которой ознакомился Reuters. Документ также был опубликован в X исследовательским агентством HFI Research.

«Впервые с начала конфликта с Ираном у нас нет базового сценария. Мы просто не знаем, как моделировать его завершение», — отмечают аналитики банка.

Ранее в JPMorgan исходили из того, что существуют определенные экономические пороги, которые администрация США постарается не допустить. Среди них — цена нефти выше $100 за баррель, бензин по $5 за галлон, базовая инфляция на уровне 4% и доходность 10-летних казначейских облигаций около 5%.

Однако, как отмечают в банке, спустя полгода конфликта некоторые из этих показателей уже были превышены, тогда как четкого понимания дальнейшей стратегии по-прежнему нет.

«Рынок, на наш взгляд, находится в напряжении», — говорится в записке JPMorgan.

JPMorgan Chase & Co. — крупнейшая банковская группа США. Согласно данным компании, на начало года ее активы составляли около $4,4 трлн, а акционерный капитал — $362,4 млрд.