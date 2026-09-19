В НАТО развернулась закрытая борьба за пост председателя Военного комитета, высшего военного органа альянса. В субботу, 19 сентября, начальники генеральных штабов 32 стран НАТО проведут тайное голосование в Копенгагене.

Как пишет Politico, за должность борются генеральный инспектор бундесвера Германии Карстен Бройер и начальник штаба обороны Канады Дженни Кариньян. По данным источников издания, Бройер считается фаворитом.

Кандидаты в последние месяцы активно заручались поддержкой коллег, проводили личные встречи, совершали визиты в столицы стран НАТО, направляли письма и проводили телефонные переговоры.

Бройер, возглавляющий бундесвер с 2023 года, во время кампании делал акцент на роли Германии в трансформации НАТО и концепции «НАТО 3.0». Только за последние два месяца он посетил Албанию, Северную Македонию, США, Словению, Латвию и Эстонию.

Кариньян, возглавляющая канадские вооруженные силы с 2024 года, сосредоточилась на укреплении роли Военного комитета и сохранении трансатлантического единства.

Politico отмечает, что борьба проходит на фоне изменений внутри альянса и напряженности в отношениях между США и рядом европейских союзников. По словам источников издания, позиция Германии как одного из ключевых европейских участников оборонного финансирования может играть роль в кампании Бройера. При этом отношения Оттавы и Вашингтона могут осложнять продвижение кандидатуры Кариньян.

Председатель Военного комитета НАТО не командует войсками, но отвечает за выработку военных рекомендаций для политического руководства альянса, координацию работы военных структур и достижение консенсуса между 32 странами.

Голосование пройдет тайно. Подсчет прекратят сразу после того, как один из кандидатов получит необходимое большинство — не менее 17 голосов. Поэтому окончательное распределение голосов публично известно не будет.

Новый председатель должен вступить в должность в июле 2027 года, сменив итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Избрание пройдет накануне переговоров по следующему четырехлетнему циклу военного планирования НАТО, которые должны начаться в октябре.