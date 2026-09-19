США продолжат оказывать Армении поддержку в реформировании вооруженных сил. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис на армяно-американских оборонных консультациях в Ереване.

Как сообщает Минобороны Армении, встреча состоялась 18 сентября. Стороны обсудили итоги программ, реализованных в последние годы в рамках двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

По словам Лумиса, Вашингтон намерен продолжить поддержку проводимых в Армении оборонных реформ. Речь идет о консультативных программах, обмене опытом и других программах содействия, которые должны способствовать трансформации армянской армии.

По итогам консультаций представители двух стран подписали протокол о проделанной работе и достигнутых договоренностях.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося обсуждения внешнеполитического курса Еревана.