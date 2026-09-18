В Армении презентовали цифровую платформу «Цифровой дом арцахской культуры», посвященную так называемому культурному наследию «Арцаха». Проект реализован агентством «Мы и наши горы», созданным Рубеном Варданяном.

Оставим в стороне всю абсурдность самой идеи. Но есть деталь, которую трудно игнорировать. Армения на словах официально признает территориальную целостность Азербайджана, ее власти говорят о мире и завершении конфликта. При этом в Ереване продолжают появляться проекты, в которых «Арцах» сохраняется как отдельное пространство — со своей «историей», «культурой» и «идентичностью».

И вот здесь возникает вполне закономерный вопрос: насколько подобные инициативы вообще сочетаются с заявлениями о том, что конфликт остался в прошлом? Особенно примечательно, что речь идет о структуре, основанной Варданяном.

Рубен Варданян, напомним, появился в Карабахе вовсе не как сторонний благотворитель или «общественный деятель». В 2022 году бывший российский миллиардер отказался от российского гражданства, незаконно прибыл на территорию Азербайджана и вскоре занял пост так называемого госминистра сепаратистского режима. О мире он тогда не говорил: Варданян открыто отвергал интеграцию карабахских армян в Азербайджан, призывал к борьбе, заявлял, что не намерен подчиняться требованиям Баку, а в сентябре 2023 года требовал от Еревана признать «независимость Арцаха».

Азербайджанское следствие также обвиняло его в финансировании и обеспечении незаконных вооруженных формирований и связывало с инициативой «Немезис-2», которая, по версии обвинения, предусматривала террористические акции против представителей Азербайджана за рубежом. В феврале 2026 года Бакинский военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы по ряду тяжких статей, включая терроризм и финансирование терроризма. И сегодня именно структура, созданная человеком с такой биографией, продолжает из Еревана раскручивать «арцахскую» повестку.

Можно сказать, что это «частная инициатива» и государство к ней отношения не имеет, но от этого суть не меняется. Подобные проекты сохраняют в общественном сознании представление о Карабахе как о чем-то отдельном от Азербайджана и передают этот нарратив следующему поколению, особенно поколению, которое всё еще растет на идеях реваншизма.

Недалекое прошлое прекрасно показывает: сегодня это «архив», а завтра на его основе будут писать книги, снимать фильмы, проводить конференции и рассказывать молодым армянам об «утраченной родине». Так и сохраняется реваншизм, не обязательно через военные лозунги. Иногда достаточно годами поддерживать нужную «историческую» картину.

Поэтому к властям Армении есть вполне конкретный вопрос. Если Ереван действительно считает территориальный вопрос закрытым, почему проекты, построенные вокруг идеи «Арцаха», продолжают свободно работать и публично презентоваться?

Нельзя одновременно признавать 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана и внутри страны продолжать воспроизводить нарратив о существовании отдельного «Арцаха». Ереван в последнее время всё чаще доказывает, что к миру не совсем готов. Только в Баку всё видят и делают выводы. И чем раньше армянские власти поймут, что эпоха двойных смыслов закончилась, тем лучше будет прежде всего для самой Армении.

В противном случае разрыв между мирной риторикой и реальной политикой будет только расти — вместе с недоверием, которое потом придется преодолевать гораздо дольше, чем подписывать очередные документы после очередного напоминания о «Железном кулаке».