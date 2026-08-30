Порой, когда слушаешь очередное выступление того или иного официального представителя России, невольно перед глазами возникает образ не грозного «русского медведя», а добродушного олимпийского плюшевого мишки. Эти заявления навязывают аудитории мысль о том, что нет в мире более дружелюбного государства, чем Россия, а все остальные страны только и пытаются ей навредить.

Особенно цинично такие слова звучат на фоне российской агрессии против соседней Украины, которая продолжается уже пятый год. Но наивно было бы думать, что российская политика резко изменила свои ориентиры после февраля 2022 года. Она во многом была такой всегда, начиная еще с советского периода. Просто тогда колониальная политика была упакована в красивую обертку под названием «дружба народов».

Вспомним первые годы карабахского конфликта, огонь которого был разожжен в конце 1980-х годов, во времена правления Михаила Горбачева. Именно тогда, при попустительстве, а точнее – при активном участии советского руководства, начался конфликт, который продолжался почти 30 лет. Начатый в период Горбачева, он продолжился в ельцинскую и путинскую эпохи. Все это время «миролюбивая» Москва держала на «карабахском крючке» как Азербайджан, так и Армению. При этом российский официоз на словах якобы ратовал за мир между двумя народами.

Именно поэтому сегодня почти к каждому заявлению российского представителя на любом уровне приходится относиться с определенной долей недоверия. Вот, к примеру, недавнее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое прозвучало на фоне обострившихся российско-армянских отношений.

Мария Захарова в резкой форме ответила Николу Пашиняну на его заявление о невыполнении Россией и ОДКБ обязательств перед Арменией в сентябре 2022 года. Она изложила свою версию событий и обвинила армянского премьера в попытке переложить ответственность на других.

Захарова напомнила, что через три недели после сентябрьского обострения Пашинян принял участие в четырехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, признав территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Захарова также напомнила о последующем заявлении Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана площадью 86,6 тысячи квадратных километров, включая Карабах.

«Через три недели после пограничных инцидентов, на которые Вы теперь ссылаетесь, Вы лично под присмотром ЕС, очевидно, поверив Брюсселю и Парижу, подписали Пражскую декларацию, в которой признали территориальную целостность Азербайджана. Когда Вам задают неудобные вопросы, прекратите снимать с себя вину, сваливать ответственность с себя и перекладывать ее на всех, до кого дотянулись, кто лично Вам не нравится: на Москву, на ОДКБ, на Азербайджан, на предыдущее руководство Армении, на Армянскую апостольскую церковь и армянских предпринимателей, с которыми Вы так активно теперь боретесь, на армян Карабаха, на их предков и на их детей. Это бессовестно», – заявила Захарова.

Если разложить по полочкам выступление представителя МИД, то можно сказать, что отчасти госпожа Захарова права. Но она сказала полуправду, что, как известно, иногда хуже лжи.

Конечно же, ни Москва, ни ОДКБ во время сентябрьских событий 2022 года не могли вмешаться по той причине, что государственная граница между Арменией и Азербайджаном не была полностью описана, согласована и демаркирована. В этом смысле отрицание вины РФ и ОДКБ соответствует истине.

Но обратим внимание на другую формулировку Захаровой: «Поверив Брюсселю и Парижу, вы признали территориальную целостность Азербайджана». В переводе на простой язык это означает одно: «Вот если бы вы были рядом с Москвой, то армянский сепаратизм в Карабахе по сей день был бы неискореним».

Согласитесь, это признание даже не облачено в дипломатическую рясу. Захарова почти прямым текстом указывает, кто поддерживал сепаратизм на территории Азербайджана. Но и без этого заявления многое становится очевидным, если обратиться к фактам.

Еще до начала сентябрьских столкновений Москва направила в Карабах своего эмиссара – российского олигарха армянского происхождения Рубена Варданяна. Более того, именно при активном содействии Москвы ныне осужденный Бакинским судом Варданян стал «госминистром НКР».

И не надо рассказывать сказки о том, что к тому моменту Варданян отказался от российского гражданства и якобы никак не был связан с Москвой. Такой дешевый фарс рассчитан на наивных простачков.

Что же касается перекладывания Пашиняном ответственности на всех, кроме себя, то и он в этом случае прав только отчасти. Именно предыдущее руководство Армении, а также духовный вдохновитель армянского сепаратизма ААЦ наряду с российским руководством несут ответственность за карабахскую трагедию.

Но и вину Пашиняна не стоит сбрасывать со счетов. Его безумные слова «Карабах – это Армения, и точка» стали последней каплей в чаше терпения азербайджанского народа. Тем самым армянский премьер продемонстрировал позицию, которая не оставляла большого пространства для компромисса по карабахскому вопросу.

Получается парадоксальная ситуация. Захарова указывает на Пашиняна и напоминает о его решениях, но при этом предпочитает не говорить о роли Москвы в карабахском конфликте. Пашинян, в свою очередь, обвиняет Россию и ОДКБ, но не хочет в полной мере признавать собственные ошибки и ответственность за свои политические решения.

Каждый из них выбирает удобную для себя часть истории. Москва говорит о признании Пашиняном территориальной целостности Азербайджана. Ереван говорит о бездействии России и ОДКБ.

Поэтому сегодня и Захарова, и Пашинян говорят полуправду. В этом плане они действительно стоят друг друга…