В индийском экспертном сообществе нарастает обеспокоенность деятельностью азербайджанской Бакинской инициативной группы (БИГ). Об этом свидетельствует публикация, появившаяся на сайте NatStrat — индийского аналитического центра, специализирующегося на геополитике, национальной безопасности, технологиях и экономике.

Формально NatStrat позиционирует себя как независимая некоммерческая исследовательская организация, разрабатывающая рекомендации в сфере внешней и внутренней политики Индии. Однако среди его экспертов регулярно фигурируют бывшие дипломаты, военные и представители индийского силового сообщества, а публикуемые материалы зачастую отражают стратегические приоритеты Нью-Дели. Поэтому подобные публикации трудно воспринимать исключительно как академические исследования — скорее, они позволяют понять, какие вопросы сегодня вызывают беспокойство в индийском политическом и экспертном истеблишменте.

Именно поэтому доклад, посвященный БИГ, заслуживает особого внимания.

Авторы NatStrat утверждают, что деятельность БИГ должна стать предметом пристального внимания индийских спецслужб. По их мнению, Азербайджан постепенно превращается в новую международную площадку для обсуждения темы Халистана — движения, которое Индия рассматривает как «угрозу» своей национальной безопасности.

В докладе прямо говорится, что инициативы вроде БИГ следует воспринимать «со всей серьезностью», поскольку они могут способствовать «продвижению антииндийских нарративов на международной арене». Подобная оценка сама по себе показательна. Еще несколько лет назад Азербайджан практически отсутствовал в индийской экспертной повестке, тогда как сегодня ему посвящаются отдельные аналитические исследования.

Далее авторы подробно анализируют деятельность БИГ с момента ее создания. В центре внимания оказались международные конференции, организованные БИГ, посвященные положению сикхов, правам меньшинств и историческим событиям вокруг операции Blue Star 1984 года.

Особое раздражение у индийских авторов вызвал тот факт, что на этих мероприятиях выступали представители зарубежных сикхских организаций, продвигающих тему Халистана, а также представители пакистанского Пенджаба.

В NatStrat сетуют, что БИГ фактически предоставила этим структурам международную площадку для продвижения своей позиции. Кроме того, авторы подробно перечисляют конференции, доклады и меморандумы о сотрудничестве, подписанные БИГ с Sikh Federation International, представляя это как свидетельство углубления взаимодействия между азербайджанской организацией и активистами, которых Нью-Дели считает связанными с халистанским движением.

Значительная часть публикации посвящена попытке поставить под сомнение саму природу БИГ. При этом никаких доказательств незаконной деятельности организации или нарушения ею международного права в материале не приводится. Основной акцент сделан именно на политической оценке ее деятельности. При этом фактически индийские аналитики рассматривают нынешнюю деятельность БИГ как продолжение более широкой международной стратегии Азербайджана по работе с темами деколонизации и прав народов.

Главный вывод из публикации заключается даже не в критике БИГ. Гораздо важнее другое: в Индии деятельность азербайджанской организации уже рассматривается как фактор, заслуживающий отдельного анализа на уровне влиятельного экспертного сообщества.

Появление столь подробного исследования свидетельствует о том, что работа БИГ перестала быть исключительно региональным проектом и привлекла внимание индийских аналитических кругов, связанных с вопросами национальной безопасности и внешней политики.

Это также показывает, что деятельность азербайджанской организации воспринимается в Нью-Дели достаточно серьезно, чтобы ей посвящались отдельные аналитические материалы.

Иными словами, сам факт появления подобного доклада можно рассматривать как показатель того, что БИГ сумела выйти на международный уровень и стать заметным игроком в дискуссиях по чувствительным для ряда государств вопросам. В данном случае реакция индийского экспертного сообщества говорит не столько о самой организации, сколько о том, что ее деятельность уже невозможно игнорировать.