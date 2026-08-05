Даниил Передрий, зять главкома ВКС Александра Чайко, погиб в результате взрыва в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве 1 августа. Его смерть подтверждается утечками из двух государственных баз, пишет «Агентство».

Издание обнаружило, что один из персональных документов Передрия признан недействительным 1 августа. Его номер журналисты нашли в одной из утечек. Что это за документ — не уточняется.

Также информация о смерти Передрия появилась в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Действие его ИП было прекращено 1 августа «в связи со смертью данного лица», говорится в выписке, которую изучила «Медуза».

Ранее о смерти Передрия сообщал блогер Анатолий Шарий. Он также писал, что дочь Александра Чайко, Мария, пострадала в результате взрыва. Официальных подтверждений информации о ранении Марии Передрий пока нет.