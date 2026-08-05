Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о поддержке Тегераном решений и инициатив движения ХАМАС в рамках продолжающихся переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, заявление прозвучало во время телефонного разговора Пезешкиана с главой политического бюро ХАМАС Халилом аль-Хайей.

«Иран поддержит все меры, инициативы и решения, которые палестинские лидеры предпримут в ходе переговорного процесса», — заявил иранский президент.

Переговоры по прекращению конфликта в Газе продолжаются на фоне разногласий вокруг вопроса разоружения ХАМАС и вывода израильских войск. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС согласился на разоружение после контактов с его Советом мира, а также с участием Египта, Катара и Турции.

Израильская сторона настаивает, что не завершит вывод войск до полного разоружения движения, тогда как ХАМАС заявляет о готовности обсуждать этот вопрос только после ухода израильских сил из сектора Газа.