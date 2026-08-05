В результате очередной атаки России на украинский Краматорск пострадали представители азербайджанской общины.

Значительный ущерб нанесен имуществу главы азербайджанской диаспоры города Мубариза Рустамова, сообщает Report.

В результате ракетных ударов и атак беспилотников полностью уничтожены его торговый объект площадью 500 квадратных метров и несколько автомобилей.

Кроме того, во время авиаудара ранения получил азербайджанец Ниятулла Исмаилов 1960 года рождения. Его дом и автомобиль также получили серьезные повреждения.

Поврежден и дом еще одного представителя азербайджанской общины — Гасана Мамедова.