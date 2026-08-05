Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году объем поставок противоракетных средств от западных партнеров значительно снизился. Об этом он сообщил по итогам совещания с военным руководством и представителями силовых структур, посвященного ситуации на фронте.

По словам Зеленского, поставки ракет для систем противовоздушной обороны сократились примерно в три раза по сравнению с прошлым годом.

«К сожалению, в этом году поставки противоракетных средств от партнёров значительно сократились: объём поставок ракет для ПВО уменьшился втрое по сравнению с 2025 годом. При этом у партнёров эти ракеты есть. Необходимы политические решения по их передаче и ускорению производства, в том числе за счёт локализации в Украине», — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на принятие политических решений, которые позволят ускорить передачу средств ПВО, а также расширить производство ракет, в том числе за счет локализации их выпуска на территории страны.