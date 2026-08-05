В аэропорту Халле в Лейпциге (Германия) обнаружен беспилотник, к которому было прикреплено неизвестное вещество. Впоследствии выяснилось, что это взрывное устройство, сообщает издание Bild.

Беспилотник с детонатором был обнаружен в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-24.

Федеральная полиция направила специалистов по обезвреживанию бомб и спланировала контролируемый подрыв неизвестной массы, содержащей детонатор. Был задействован дистанционно управляемый робот-сапер.

Полеты были немедленно приостановлены, а воздушное движение перенаправлено. Несколько самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.