Франция отказала в выдаче виз двум кандидатам на должность нового генерального консула России в Марселе. Об этом РИА Новости сообщил действующий генконсул РФ в южном французском городе Станислав Оранский.

По его словам, третья кандидатура была направлена французской стороне несколько недель назад. Российская сторона также запросила экзекватуру — официальное согласие на выполнение консульских функций, однако ответа пока не получила.

«Двум кандидатам французы уже отказали. Третья кандидатура пару недель назад была направлена им на рассмотрение», — заявил Оранский.

Ранее дипломат сообщал, что с 2022 года численность сотрудников российского генконсульства в Марселе сократилась втрое. Кроме того, по его словам, Франция уже около трех лет не выдает визу российскому дипломату, который должен приступить к работе в диппредставительстве.