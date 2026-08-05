Легендарный актер Джеки Чан находится в Баку для участия в съемках международного блокбастера «Доспехи Бога 4». По имеющейся информации, звезда мирового кино проведет в столице Азербайджана около десяти дней.

В социальных сетях уже появились первые кадры со съемочной площадки новой части культовой франшизы. Для съемок создатели фильма выбрали самые живописные и узнаваемые локации Баку. В кадр фильма войдут Ичеришехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр и Площадь фонтанов.

Ожидается, что Джеки Чан вновь исполнит роль знаменитого искателя приключений по прозвищу «Азиатский ястреб», знакомого зрителям по предыдущим фильмам серии.

Премьера фильма «Доспехи Бога 4» запланирована на 2027 год.