Пока внимание мира сосредоточено на кризисах в Ормузском проливе и Красном море, США начали борьбу за ресурсы морского дна. Вашингтон создал новое ведомство — Marine Minerals Administration (MMA), которое будет регулировать добычу полезных ископаемых в американских водах. Одновременно американские компании при поддержке администрации ускоряют подготовку к добыче минералов в международных водах, хотя Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) запрещает подобные односторонние действия.

На дне океана находятся огромные запасы полиметаллических конкреций, содержащих никель, медь, марганец, кобальт и редкоземельные элементы. Крупнейшие залежи расположены в зоне Кларион—Клиппертон (CCZ) между Гавайями и Мексикой, где, по оценкам, сосредоточено около 21,1 млрд тонн этих минералов. Большинство конкреций находится именно в международных водах и формировалось 8–32 миллиона лет.

При этом никто не знает, какие последствия промышленная добыча окажет на морские экосистемы. Именно поэтому при принятии UNCLOS в 1982 году государства договорились, что разработка ресурсов международного морского дна возможна только после коллективного решения участников конвенции и подтверждения ее безопасности.

Для этого была создана Международная организация по морскому дну (ISA), которая должна контролировать возможную добычу. Пока она разрешает лишь геологоразведочные и научные работы.

Однако геополитическое соперничество изменило ситуацию. Из-за зависимости Запада от китайских поставок редкоземельных металлов США рассматривают глубоководную добычу как способ снизить влияние Пекина.

В апреле 2025 года Дональд Трамп подписал указ, ускоряющий выдачу лицензий американским компаниям на разведку и добычу полезных ископаемых в международных водах. Уже 10 июля Министерство внутренних дел создало новое агентство MMA, объединив два существовавших ведомства.

Через шесть дней MMA объявило о подготовке аукциона на разработку участка морского дна возле Американского Самоа. По словам руководства агентства, это должно укрепить национальную цепочку поставок критически важных минералов и повысить экономическую и национальную безопасность США.

Хотя добыча на американском континентальном шельфе соответствует международному праву, главный интерес Вашингтона связан с международными водами, где сосредоточены основные запасы полиметаллических конкреций. За лицензирование таких проектов по-прежнему отвечает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Действия США уже вызвали обеспокоенность других государств. Несмотря на то что Вашингтон не ратифицировал UNCLOS, его политика фактически создает прецедент, которым может воспользоваться и Китай.

Несколько компаний уже подали заявки на добычу по новым правилам. Однако остается неясным, когда эти проекты смогут стать коммерчески успешными и где будет перерабатываться добытое сырье. Главная проблема заключается не столько в добыче редкоземельных металлов, сколько в том, что их переработку практически монополизировал Китай.

Если США начнут масштабную добычу полиметаллических конкреций, а затем их примеру последуют Китай и другие страны, последствия для морской экосистемы и международного порядка в Мировом океане могут оказаться огромными. Какими именно — сегодня не знает никто.