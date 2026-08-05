Бывшему послу Украины в США и экс-вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной предъявлено новое обвинение. В настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании ей меры пресечения.

Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции. При этом подробности новых обвинений пока не раскрываются.

Ранее Стефанишина уже получила обвинение в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В материалах дела также фигурирует бывший министр юстиции времен президента Виктора Януковича Елена Лукаш.

3 августа Стефанишина была освобождена от должности посла Украины в США. Как сообщала газета Financial Times, ее отставка могла быть связана с расследованием, касающимся элитной недвижимости. Судебное разбирательство по новому обвинению продолжается.