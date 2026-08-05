Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал группе турецких журналистов, как Баку добился отказа Израиля от намерения признать так называемый «геноцид армян», которое, по его словам, было направлено на провоцирование Турции.

По словам Гаджиева, Азербайджан расценил этот вопрос как принципиальный и действовал, не проводя предварительных консультаций с Анкарой.

«Хотя по многим вопросам мы консультируемся с Анкарой, в данном случае мы предприняли шаг без предварительного обсуждения с Турцией. Так требует принцип «одна нация — два государства». Мы сказали Израилю: «То, что вы делаете, неправильно. Если вы думаете, что этим шагом сможете навредить Турции, вы ошибаетесь»», — цитирует Хикмета Гаджиева Milliyet.

Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона предупредила Израиль, что подобное решение не только не достигнет поставленной цели, но и нанесет ущерб отношениям Израиля с Турцией, а также может негативно сказаться на отношениях с Азербайджаном и восприятии Израиля азербайджанским обществом.

«Мы объяснили, что это не принесет Израилю никакой пользы, и посоветовали отказаться от этой идеи. Они признали, что это было неправильное решение, и поняли важность его скорейшего отзыва».

По словам помощника президента, Азербайджан не ожидает благодарности за эти действия.

«Это наш долг. Мы не ждем за это благодарности — это наш братский долг».

Гаджиев также заявил, что интересы Турции являются для Азербайджана безусловным приоритетом.

«Когда речь идет о Турции, для нас это не предмет переговоров. Если возникает любой вопрос, способный нанести ущерб интересам Турции, независимо от того, от кого он исходит, Азербайджан занимает принципиальную позицию».