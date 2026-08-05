В поселке Большой Исток Свердловской области России взорвали автомобиль, в котором находился генеральный директор предприятия по производству беспилотников «Упырь» Владимир Ткачук.

По предварительной информации, после взрыва Mercedes полностью сгорел. Сам Ткачук получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в реанимацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва, а также лиц, причастных к организации нападения.