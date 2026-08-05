Приезд в Азербайджан компании Salem Entertainment, снимающей экшен-боевик «Доспехи Бога-4: Ультиматум» с участием всемирно известного голливудского киноактера Джеки Чана, стал одним из первых результатов действия механизма cash rebate, запущенного в Азербайджане в прошлом году. Об этом Minval сообщили в Агентстве кино Азербайджана.

Согласно механизму, иностранные кинокомпании, снимающие фильмы на территории Азербайджана, могут вернуть 25% понесенных в стране расходов. Если проект соответствует хотя бы одному из критериев, направленных на продвижение культуры и туристического потенциала Азербайджана, размер компенсации увеличивается еще на 15%, достигая 40%.

При этом компенсация распространяется только на расходы, произведенные на территории Азербайджана, а не на общий бюджет фильма.

«После завершения съемок все расходы будут подсчитаны и представлены правительству Азербайджана. Затем будет произведена выплата. Возмещается 40% исключительно тех средств, которые были потрачены в Азербайджане», — пояснили в Агентстве кино.

По имеющейся информации, съемки фильма продлятся около 10 дней и завершатся ориентировочно 15 августа. После окончания работ компания представит финансовый отчет для получения компенсации.

В агентстве также сообщили, что в настоящее время уже поступили новые обращения от зарубежных продюсерских компаний, заинтересованных в съемках в Азербайджане. Однако подробности пока не раскрываются, поскольку переговоры еще продолжаются и окончательные соглашения не подписаны.

Ожидается, что механизм cash rebate позволит привлечь в Азербайджан больше международных кинопроектов, повысив привлекательность страны, в том числе как съемочной площадки для иностранных студий.