В Азербайджане выросли цены на вторичное жилье: больше всего подорожали четырехкомнатные квартиры. Во II квартале 2026 года цены на вторичном рынке жилой недвижимости в Баку продолжили рост. Согласно данным Государственнного комитета по статистике, наиболее заметное подорожание зафиксировано в сегменте четырехкомнатных квартир.

Индекс цен на вторичное жилье в целом составил 101,54% по сравнению с предыдущим кварталом, что означает рост цен на 1,54%. В годовом выражении цены увеличились на 8,32%.

По типам квартир динамика выглядит следующим образом:

• Однокомнатные квартиры подорожали на 1,66% за квартал и на 8,64% в годовом выражении.

• Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 1,58% за квартал и на 7,96% за год.

• Трехкомнатные квартиры стали дороже на 1,36% по сравнению с первым кварталом и на 7,70% в годовом выражении.

• Четырехкомнатные квартиры показали самый высокий рост: 2,56% за квартал и 14,44% по сравнению со II кварталом прошлого года.

Таким образом, наиболее активно во втором квартале дорожали просторные квартиры, тогда как общий рост цен на вторичном рынке жилья в оказался умеренным и составил около 1,5% за квартал.