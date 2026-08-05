Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал Киеву в поставках сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп объяснил свое решение нехваткой ракет-перехватчиков, возникшей после военной кампании США против Ирана. Во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе, американский лидер заявил, что имеющиеся запасы необходимы Соединенным Штатам для защиты собственных объектов, а также союзников на Ближнем Востоке.

Как отмечает Financial Times, вопрос дополнительных поставок средств противовоздушной обороны остается одним из ключевых в переговорах между Киевом и Вашингтоном.