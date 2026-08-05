Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимся усилением ветра.

По прогнозам синоптиков, завтра сильный ветер ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

В Баку и на Абшероне прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с. В Нахчыванской Автономной Республике, а также в Горанбое, Дашкесане, Нафталане, Гобустане, Гусаре, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Хызы, Евлахе, Барде, Мингячевире, Джалилабаде, Билясуваре, Нефтчале, Сальяне и Гаджигабуле ожидается юго-восточный ветер такой же силы.

Ранее также сообщилось, что завтра в Баку ожидается дождь.