Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обратилось во Всемирный Банк для предоставления $15 млн на устранение неконтролируемых утечек газа (метана) на устаревшей инфраструктуре. Об этом сообщается в открытых источниках Всемирного банка.

По предоставленным данным, возраст газовых линий, о которых говорится в проекте, превышает 50 лет, по которым в год проходит порядка 160 млн м3 (107 килотонн в год (кт/год) метана. Анализ показывает, что около восьмидесяти процентов по объему этих утечек газа можно устранить с помощью простых мер в течение 7 лет. Кроме того, принимая во внимание потенциал глобального потепления (GWP), равный 28, это приведет к сокращению выбросов парниковых газов на 2,4 млн метрических тонн в год (ммт/год).

В рамках проекта планируется создать механизм обнаружения и устранения утечек газа в газораспределительной системе «Азеригаз». Запуск проекта будет осуществлен за счет первоначального гранта из целевого трастового фонда Всемирного банка. В этом случае получателем гранта и правом на его использование будет обладать SOCAR. В свою очередь, «Азеригаз» является единственным бенефициаром гранта и организацией, ответственной за повседневное выполнение проекта и управление им.

Известно, что выделенные средства будут перераспределяться из SOCAR в «Азеригаз» на согласованные мероприятия по обнаружению и устранению утечек с целью сокращения выбросов метана на постоянной основе. Проект будет опираться на опыт ранее пилотной программы «Азеригаз» по выявлению утечек газа в Баку.

По данным Всемирного банка, для обеспечения долгосрочного эффекта большая часть финансовых выгод, полученных в результате экономии газа при ремонте утечек, будет реинвестирована в механизм мобилизации дополнительного капитала на дальнейшую реабилитацию активов «Азеригаз». Кроме того, на начальном этапе, а затем и сам механизм, будут использованы для наращивания потенциала ПО в области мониторинга, отчетности и верификации выбросов в соответствии со стандартом OGMP 2.0.

Как прокомментировал Minval эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, проект ПО«Азеригаз» по сокращению неконтролируемых выбросов метана и модернизации устаревшей газовой инфраструктуры позволит одновременно снизить технические потери газа и решить экологические проблемы.

По его словам, привлекаемое финансирование Всемирного банка направлено на обновление газовой инфраструктуры и устранение утечек, что в перспективе сделает работу газораспределительной системы более эффективной.

«Смысл проекта заключается в том, чтобы сократить технические потери. Из-за утечек газа происходят не только экономические потери, но и выбросы метана в атмосферу. Если эти утечки будут устранены, удастся решить сразу две задачи — экологическую и техническую. В результате «Азеригаз» сможет работать более рентабельно», — отметил эксперт.

Шабан подчеркнул, что значительная часть газовой инфраструктуры и оборудования эксплуатируется уже многие годы, поэтому модернизация является закономерным процессом.

«Любое техническое оборудование имеет срок службы. Это касается и газопроводов, и счетчиков. Со временем возрастает вероятность ошибок и утечек, что также приводит к техническим потерям. Эти потери необходимо сокращать, чтобы уменьшить разницу между объемами полученного и реализованного газа», — пояснил он.

По словам эксперта, в Азербайджане уже заметны изменения в подходах к техническому обслуживанию газовых сетей. Если раньше проверки проводились вручную, то теперь специалисты используют современные приборы и цифровые технологии для оперативного выявления утечек.

«Развитие технологий требует внедрения современных решений. Сегодня проверки уже проводятся с использованием специальных приборов и планшетов, позволяющих сразу определить наличие утечки и передать информацию в электронную систему. Это шаг вперед как для страны, так и для «Азеригаз» и самих потребителей», — сказал Шабан.