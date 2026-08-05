Северная Корея начала подготовку к развертыванию своего ракетного подразделения на западе России, где оно может быть оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по территории Украины. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк.

По его словам, Россия намерена разместить подразделение численностью около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области.

Черняк также заявил, что Пхеньян уже передал России новую партию из 40 баллистических ракет КН-23 и КН-24, а также направил обслуживающий персонал. При этом окончательная конфигурация развертывания и общее количество ракет будут согласованы в ходе переговоров на высшем уровне, которые, по его словам, должны состояться в следующем месяце.

В украинской разведке отмечают, что активизация сотрудничества Москвы и Пхеньяна происходит на фоне острой нехватки у Украины современных средств противовоздушной обороны. По словам Черняка, Россия пытается воспользоваться этой ситуацией, увеличивая применение баллистических ракет, которые значительно сложнее перехватывать существующими системами ПВО.