Президент России Владимир Путин объявил о масштабных кадровых перестановках в военном руководстве, затронувших тыловое обеспечение, командование войсковыми группировками и силы беспилотных систем.

По словам главы государства, все службы тыла Министерства обороны будут сосредоточены под единым руководством. На эту должность назначен Валерий Солодчук.

Также произведены изменения в командовании группировками войск. Группировку «Центр» возглавит Андрей Иванаев, который ранее командовал группировкой «Восток». Новым командующим группировкой «Восток» назначен Петр Булгарев.

Кроме того, Путин сообщил о назначении Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил России.